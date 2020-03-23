الخدمات الصحية في درنة.. “خليك في الحوش” والطبيب يصلك

أطلقت إدارة الخدمات الصحية في مدينة درنة عبر منشور لمكتبها الإعلامي بالتعاون مع مستشفى الوحدة، خدمةً للوصول بالخدمات الطبية إلى المنازل حسب الطلب تلفونياً ابتداءً من يوم أمس الأحد،وتتوفر الخدمة من سادسة الصباح إلى الساعة السادسة مساءً حسب ما جاء في الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية للإدارة.

وأضافت الإدارة أن الخدمات ستشمل جميع الإجراءات الطبية من كشف وعلاج وغيارات ونقل وإسعاف إلى المستشفي لو استدعت الحالة، مع تقديم أرقام هاتفية لاستقبال البلاغات : 0915709013 و 0925007316.. وتدعم الإدارة بهذه الخدمة هاشتاق #خليك_في_الحوش .. ومبدأ العزل الشامل لمكافحة الفيروس.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إجراءات احترازية تشهدها عموم قطاعات البلاد لمعاونة المواطنين إبان معيشتهم ضمن حظر التجول والتزام المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا في حالة دخوله البلاد وللحد من أضرار هذا الفيروس سريع الانتشار والذي تفشى في كل دول الجوار المحيطة بليبيا وشمالاً يجتاح ايطاليا بشكل مفزع.

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