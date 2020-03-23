«بلدي زليتن» يغلق النشاطات الاقتصادية والتجارية غير الضرورية

اتخذ المجلس البلدي زليتن حزمة من التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، منها غلق النشاطات الاقتصادية والتجارية غير الضرورية.

ووجه المجلس كتابا إلى الحرس البلدي لتنفيذ القرار، داعبا التجار وأصحاب الأعمال إلى الالتزام حفاظا على أرواح الجميع، حسب بيان نقلته صفحة البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأرسل المجلس كتابا آخر إلى مديرية الأمن بشأن تطبيق حظر التجول، مناشدا المواطنين الالتزام لأنه السبيل الوحيد لإنجاح الإجراء.

كما شكل المجلس فريقا طبيا مختص لمتابعة الأزمة، إضافة إلى فريق آخر أمني يختص بتنفيذ القرارات المتخذة للوقاية من الفيروس.

يذكر أن المجلس الرئاسي أعلن فرض حظر التجول في كامل التراب الليبي من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من أمس الأحد.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 دينار، أو بإحدى العقوبتين ينتظر كل من يخالف تدابير الحجر الصحي أو المخالفين لحظر التجول.

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