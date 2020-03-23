«بلدي سوق الجمعة» يطلق موقعا إلكترونيا لمكافحة «كورونا»

أطلق المجلس البلدي سوق الجمعة موقعا إلكترونيا ضمن خطة مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

ويحقق الموقع أربعة أهداف هي استقبال التبليغات بشأن الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، وتقديم الخدمات الصحية المنزلية للمواطنين كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، وذلك خلال فترة حظر التجول، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

كما سيوفر الموقع خدمات تقديم الطلبيات الخاصة بالمياه والغذاء والدواء خلال الحظر، عبر شبكة من المتطوعين يصل عددهم إلى 150 شابا، إضافة إلى استقبال الشكاوى من مخالفات إجراءات الوقاية.

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يذكر أن المجلس الرئاسي أعلن فرض حظر التجول في كامل التراب الليبي من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من أمس الأحد.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 دينار، أو بإحدى العقوبتين ينتظر كل من يخالف تدابير الحجر الصحي أو المخالفين حظر التجول.

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