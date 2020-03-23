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ميناء بنغازي يحذر الوكالات الملاحية من شحن أجزاء السيارات

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر ميناء بنغازي البحري الوكالات الملاحية من شحن أجزاء السيارات أو قطع الغيار المستعملة؛ لمخالفة الأمر قانوني الاستيراد والجمارك.

جاء ذلك في كتاب رئيس جمارك الميناء عادل العوامي، منوها بأنه لن يتم التعامل مع أي وكالة صرفت أمر تسليم لأي حاوية بها أجزاء سيارات، حسب ما جاء في صفحة الميناء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

ودعا الكتاب الوكالات إلى مخاطبة خطوط الشحن الخارجية لعدم استقدام المواد سالفة الذكر، منوها بتحميل المخالف المسؤولية وفق ما نص عليه قانون الجمارك رقم 10 للعام 2010.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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