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لتقديم المساعدات اللازمة.. الخارجية الليبية تدعو المواطنين العالقين بالخارج إلى التواصل معها 

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المواطنين الليبيين العالقين في الدول العربية والأوروبية والآسيوية التواصل معها لتقديم المساعدة لها.

وفي بيان لها، اليوم الاثنين، دعت الوزارة المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التواصل بالإدارات المعنية عن طريق رابط لتعبئة استمارة معلومات عنهم.

وتشمل المساعدات التي تقدمها الوزارة تغطية نفقات السكن والمصروفات اليومية، وتوفير مستلزمات وقائية من فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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