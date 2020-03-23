بن عيسي يوجه رسالة للسفير الليبي بالقاهرة.. وتنتوش يرد

وجه الكاتب الصحفي فتحي بن عيسى، رسالة إلى القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة فوزي تنتوش، بشأن قيام لجنة الأزمة التابعة للسفارة بجولة لتوزيع (سلة وقائية) في إطار جهود الوقاية من فيروس الكورونا، على عدد من العائلات والأسر الليبية.

وكانت السفارة قد قامت بتسيير سيارات لتوزيع السلال على العائلات والأسر الليبية التى لم تسطع لظروفها الصحية الحضور إلى مبنى الملحقية الصحية بعدد من أحياء العاصمة المصرية القاهرة، الأمر الذي انتقده بن عيسي.

وقال بن عيسى، في رسالته التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “السيد فوزي تنتوش القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حسب ما سمعت عنك وحسب ما ظهر لي خلال جلسات سابقة منذ نحو عام فأنت شخص ابن عيلة ومحترم وما ترضاش بالعوج..فهل توزيع ما تسمونه سلة وقائية بنظام حمد وحميدا يرضيك ويجعلك تنام الليل مطمئن؟ اللي محتاج تطلبوا منه يمشي للملحقية..واللي متزيد تحركوا له السيارات لعند حوشه، أرجو أن ما يحدث دون علمك وهي مصيبة لا شك، أما إن كان بعلمك فالمصيبة أعظم”، على حد قوله.

وفي السياق علق تنتوش على رسالة بن عيسى قائلا “أخي فتحي نحن نعمل في أصعب الظروف خاصة في مواجهة هذه الأزمة، دون وجود أي مخصصات مالية للطوارئ، فكل ما قمنا ونقوم به ينبع من حرصنا والتزامنا الوطني في هذه الظروف، اما ما يتعلق بتوزيع سلة طبية في بعض المناطق فهو بناء على طلب بعض من تعذر حضورهم للملحقية الصحية لعدة أسباب منها الصحية وبعضها مادية، اعتقد في هذه المرحلة يجب أن نتكاتف جميعا لتجاوز هذه الأزمة، وهنا ندعو كافة المؤسسات والأفراد بمصر إلى القيام بدورها الإنساني لتجاوز الأزمة ولا يقتصر الأمر على السفارة وملحقيتها التي اضطرت إلى جمع مساهمات من ملحقيتها لمواجهة هذا الاستحقاق الوطني، نوجه النداء إلى شركات الاستثمار والمندوبية ورجال الأعمال القيام بدورهم في مواجهة الأزمة الراهنة”، على حد قوله.