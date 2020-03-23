لجنة مجابهة كورونا تعقد اجتماعها الرابع في طرابلس

عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، اجتماعها الرابع برئاسة وزير الصحة في حكومة الوفاق، احميد عمر، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها لجنة الحجر والعزل من توفير أماكن للعزل الصحي وتجهيزها بالمستلزمات المطلوبة.

وكيل وزارة الداخلية، قدم خلال الاجتماع تقريره الخاص حول فرض حظر التجول واستجابة المواطنين للقرار، كما كلفت اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي بوضع تصور للأموال التي تم تخصيصها للبلديات، للإسراع في تجهيز الإمكانات اللازمة حتى يتسنى لها العمل بالشكل المطلوب.

من جهتها، استعرضت وزارة الخارجية، متابعة وتنسيق الوزارة مع القنصليات خارج ليبيا لمتابعة الأوضاع الصحية للمواطنين بالخارج وتوفير كافة الاحتياجات لهم، إضافة إلى مناقشة الاجتماع إمكانية حظر التجول بين المدن وتمديد وقف الدراسة إلى حين.

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