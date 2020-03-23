غرفة طوارئ في بلدية نسمة لرصد فيروس كورونا

قرر عميد المجلس البلدي نسمة علي الأشتر تشكيل غرفة الطوارئ الخاصة برصد الوباء وطرق مكافحة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشاره.

وستختص الغرفة بتوعية المواطنين، عبر أرقام هاتفية خاصة بها، حسب قرار العميد المنشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

جاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ للمجلس البلدي نسمة من أجل حشد الجهود بين الجهات العامة لمواجهة الأخطار المتوقعة من انتشار الفيروس.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من مستشفى نسمة طلب تحديد مقر للحجر والعزل للمشتبه بإصابتهم، كما وافق على تخصيص مقر مناسب للعزل الصحي، إضافة إلى إحالة قرار المجلس الرئاسي بحظر التجول إلى الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة وأعيان المحلات للتطبيق العاجل.

وتقع بلدية نسمة على طريق اشميخ، جنوب شرق مدينة بني وليد، وإلى الجنوب من مدينة الزاوية.

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