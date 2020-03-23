وزير الصحة يطّلع على واقع عمل الصيدليات الخاصة بعد ساعات حظر التجوال

بنغازي 23 مارس 2020 (وال) – في إطار جولاته المفاجئة والمستمرة لتتبع الواقع الصحي في البلديات تفقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال ساعات متاخرة من فجر اليوم و حظر التجوال وشملت الجولة زيارة لعدد من الصيدليات الخاصة العاملة مطمئنا على توفر الدواء والمستلزمات الطبية، متأكدا من الأسعار وتوفر كافة الاحتياجات.

وأبدى وزير الصحة ارتياحه التام لتعاون المواطنين الملتزمين بتنفيذ القرارات الحكومية الرامية لمنع وصول وباء كورونا إلى ليبيا، مؤكدا على تخطي الأزمة في حال استمر الجميع في اتباع القرارات التي اتخذت لأجلهم.

واطّلع وزير الصحة خلال جولته على جهوزية مختلف الصيدليات ومدى تلبية احتياجات المواطنين الصحية ولاسيما الإسعافية, كما التقى الكوادر الطبية العاملة فيها واستمع إلى شرح مفصل عن واقع الأداء الطبي والإجراءات المتخذة لتطبيق تعليمات الوزارة .

ووجه وزير الصحة ببذل المزيد من الجهود من قبل المنشآت الصحية الخاصة لتحسين واقع الخدمات الصحية بالبلاد ومسانده وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير الاحتياجات الطارئة بشقيها الوقائي والعلاجي مشدداً على أهمية توفير المستلزمات الطبية لمجابهة كورونا في كل الصيدليات وباسعار مناسبة ولاسيما المستلزمات الوقائية وأن يكون هذا الأمر ضمن الأولويات في القطاع الخاص .

وخلال جولته على عدد من الصيدليات اطلع على واقع الأدوية المطروحة في الصيدليات مشيراً إلى التحسن الملحوظ في توافر المزيد من الأصناف الدوائية مشدداً على أهمية دور الصيدلي في محاربة تداول الأدوية المزورة والمهربة باعتباره المسؤول عن صرف الدواء للمريض مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعتبر جميع الأدوية المهربة مزورة لكونها غير مسجلة في وزارة الصحة ولا تخضع للإجراءات المخبرية المشددة التي تقوم بها مخابر رقابة الدواء قبل طرحها في الأسواق . (وال – بنغازي)

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