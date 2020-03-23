العليا لمجابهة الكورونا بطرابلس تبحث حظر التجول بين المدن

عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، أمس الأحد، اجتماعها الرابع برئاسة وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق احميد عمر، لاستعراض تقرير وكيل وزارة الداخلية بشأن فرض حظر التجول واستجابة المواطنين للقرار.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها لجنة الحجر والعزل من توفير أماكن للعزل الصحي وتجهيزها بالمستلزمات المطلوبة.

كما كلفت اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي، بوضع تصور للأموال التي تم تخصيصها للبلديات للإسراع في تجهيز الامكانيات اللازمة حتى يتسنى لها العمل بالشكل المطلوب.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الخارجية، متابعة وتنسيق الوزارة مع القنصليات خارج البلاد لمتابعة الأوضاع الصحية للمواطنين بالخارج وتوفير كافة الاحتياجات لهم، إضافة إلى مناقشة إمكانية حظر التجول بين المدن وتمديد الدراسة إلى حين.