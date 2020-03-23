مصلحة الجمارك توزع مستلزمات للوقاية على موظفيها في موانئ ومطارات

أعلنت مصلحة الجمارك اليوم الإثنين، توزيع مسلتزمات الوقاية على موظفيها، تشمل مواد التطهير إضافة إلى قفازات وكمامات مقدمة من جهاز الإمداد الطبي.

ووزعت تلك المواد على المراكز الجمركية في ميناء الخمس، وميناء مصراتة، ومطار مصراتة، ومطار معيتيقة، وميناء طرابلس، ومنفذ رأس جدير، وميناء مليتة، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن العمل جاري على توزيع تلك المستلزمات في باقي المنافذ، عبر لجنة الأزمة المشكلة بالمصلحة.

بأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الوقائية اللازمة لحماية أعضاء المصلحة من فيروس كورونا المستجد، كما اتخذت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق إجراءات مماثلة في المنافذ، للحيلولة دون دخول الوباء إلى الأراضي الليبية.

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وإلى الآن لم تسجل أي حالة إصابة في ليبيا، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أعلن سلبية كافة حالات الاشتباه المكتشفة خلال الفترة الماضية.

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