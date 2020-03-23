العقوري لـ الحلو: كثفنا تواصلنا مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية لتنسيق الاستجابة لوباء كورونا

ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصال هاتفي مع نائب ممثل الامين العام إلى ليبيا منسق الشؤون الانسانية يعقوب الحلو.

الطرفان تباحثا وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب حول خطط البعثة بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا للاستجابة ودعم السلطات الليبية المختصة في مواجهة الوباء والخطوات التي يجب اتخاذها .

وكشف العقوري أن لجنة الخارجية كثفت تواصلها مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية وأبرز ها بعثة الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية وغيرها لتنسيق الاستجابة الفعالة الشاملة للوباء التي ستشمل المراكز الصحية و مراكز إيواء المهاجرين وغيرها من الجهات المختصة ، لافتاً إلى حرص اللجنة على الاطلاع على تجارب الدول الأخرى الناجحة في مواجهة الوباء ونقلها للسلطات المحلية.

وشدد على أن الأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مواجهة الوباء العالمي هي ما يجب أن تكون أولوية السلطات الليبية للخروج من الأزمة.

كما أضاف بأن ذلك هو الأساس الذي سيدعم النظام الصحي في ليبيا ليكون في المستوى المطلوب ، مشيرا إلى ان تجاوز الأزمة يتطلب تظافر الجهود وتنسيق العمل بين جميع الجهات المحلية واتباع توصيات خبراء منظمة الصحة العالمية .

وبدوره أكد نائب ممثل الأمين العام منسق الشؤون الانسانية يعقوب الحلو على أن البعثة تبذل أقصى جهودها للاستجابة الفعالة لمكافحة واحتواء المرض .

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