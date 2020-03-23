بلدية الشويرف: تفجير إرهابي يستهدف الطريق الوحيد للجنوب الرابط بين الشويرف – القريات

ليبيا – قال مدير مكتب المواصلات ببلدية الشويرف أسامة سلطان إن تفجيرا إرهابيا استهدف الطريق الرابطة بين (الشويرف – القريات) 350 كيلومترا شمال سبها.

سلطان أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس الأحد أن التفجير وقع عند الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس الأول واستهدف عبارة مياه الأمطار على طريق “الشويرف – القريات” واستخدمت فيه مقذوفات ودانات آر بي جي.

ووجه مدير مكتب المواصلات نداء إلى الجهات الرسمية بضرورة التدخل العاجل لإصلاح الأضرار الناجمة عن الانفجار باعتبار أن التفجير عرقل حركة سير المسافرين حيث أن طريق “الشويرف- غريان” هو الشريان الحيوي الوحيد الرابط بين الجنوب والشمال، واصفا إياه بالعمل الإرهابي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية