برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزود غات بـ 4 سيارات لرش المبيدات

زود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بلدية غات بأربع سيارات لرش المبيدات، للمساعدة في مكافحة القوارض والحشرات الناقلة للأمراض، ما يحد من انتشار الأوبئة.

وعانت غات من نقص في خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات والحشرات لفترة طويلة، إذ الحق هذا النقص الضرر بالسكان العام الماضي عند اجتياح الفيضانات للمدينة، حسب بيان البرنامج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

ونوه البيان بأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة لمنع انتشار الأمراض الوبائية في المستقبل، ومنها فيروس كورونا المستجد.

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وفي 4 يونيو الماضي، اجتاحات السيول غات، بعد موجة طقس سيء، ما أسفر عن نزوح مئات الأسر، إضافة إلى تضرر المنازل بالمدينة، كما انتشرت المستنقعات بعد ذلك ما جعلها بيئة مواتية لانتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، حسب تصريح صادر عن لجنة الأزمة بالبلدية في حينه.

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