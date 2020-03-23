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القشاط: مرتزقة أردوغان سيواصلون شن الضربات العسكرية في البلاد وإتهام الجيش بخرق الهدنة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توقع سفير ليبيا الأسبق في السعودية محمد القشاط عدم التزام حكومة الوفاق والمليشيات التابعة لها بمبادرة وقف إطلاق النار والسماح للسلطات بالاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

القشاط وفي تصريح لموقع “ميديا 24” أمس الأحد أوضح أن قوات الوفاق متعاقدة من المرتزقة الذي يجلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سوريا إلى ليبيا برواتب شهرية ولا يمكن عدم الدفع لهم مقابل التوقف عن القتال ولذلك سوف يواصلون شن الضربات العسكرية في البلاد ثم يتهموا الجيش بخرق الهدنة ومبادرة وقف إطلاق النار.

ودعا الدبلوماسي السابق إلى ضرورة سرعة تخلص الجيش الوطني من تلك المليشيات المسلحة والتي تهدد أمن واستقرار الدولة الليبية ولا تؤدي إلى أي نتائج إيجابية في النهاية وبناء عليه لا يجب الالتزام معهم في أي وقت من الاوقات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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