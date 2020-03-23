البدري: مصير السراج كمصير أي خائن للوطن سيعيش خارج ليبيا أو داخل السجن

ليبيا – أكد نائب رئيس الحكومة الليبية عبدالسلام البدري أن الحديث عن وجود قوات إيطالية فى ليبيا غير دقيق والمتواجد هي قوات تحت بند طبي لا يمكن أن تحارب مع الارهاب مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

البدري وفي حوار خاص مع صحيفة “الدستور” المصرية أمس الأحد شدد على أن حل الازمة الليبية في أيدي الليبيين فقط وأن فشل مؤتمر جينيف وانسحاب الوفد البرلماني كان متوقعا لأن الأمم المتحدة تناصب للشعب الليبي العداء منذ مؤتمر الصخيرات.

وإلى نص الحوار:

س/ هناك تصريحات صحفية عن إرسال قوات إيطالية لليبيا ما ردك على ذلك ؟



ج/ إن الحديث عن إرسال قوات ايطالية لليبيا ليس دقيقا، ولكن هناك قوات ايطالية فى مدينة مصراتة تحت مسمي دعم طبي، ولا نعتقد أن إيطاليا لديها النية للوقوف إلى جانب الإرهاب كما فعلت تركيا.

س/ ماهو مصير السراج فى المستقبل؟



ج/ مصير السراج كمصير أي خائن للوطن، سيكون في مزبلة التاريخ ويعيش خارج ليبيا المحررة أو داخل السجن ان تم القبض عليه ليلقي محاكمة عادلة.

س/ ما رأيك فى انسحاب الوفد البرلماني من مباحثات جينيف ؟



ج/ انسحاب وفد البرلمان من مباحثات جينيف جاء احتجاجا على تحيز بعثة الأمم المتحدة التي ناصبت الشعب الليبي العداء منذ اجتماعات الصخيرات إلى يومنا هذا.

س/ ما الحل العملي للأزمة الليبية من وجهة نظركم؟

ج/ الحل العمل للأزمة الليبية يكمن في أيدي الليبيين واجتماعهم معا داخل ليبيا، وبدون أيديولوجيات غريبة علي ليبيا مثل الإخوان وغيرها من الافكار.

س/ حكومة السراج طالبت أمريكا بإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا فما رأيكم فى ذلك ؟



ج/ طلب السراج من أمريكا إقامة قاعدة عسكرية هو أمر متوقع لأن الخيانة لاحدود لها.

س/ كيف تري موقف البعثة الأممية في ليبيا وتجاهلها لتساؤلات مجلس النواب الليبي؟



ج/ الأمم المتحدة وبعثتها لم تكن في يوم من الأيام مع الشعب الليبي، وليس غريبا ان يكون مواقفها مع الباطل فهي دائما هكذا منذ 1948 وحتي الآن.

س/ ما هو موقف الحكومة المؤقتة من استمرار اردوغان بإدخال الاسلحة والمرتزقة إلى ليبيا ؟



ج/ أردوغان يعاني من ازمة نفسية ولم يتوقف عن نقل الأجراء في سوريا، ولا عن إرسال المرتزقة الإرهابيين الي ليبيا مع السلاح، ونحن ممثلي الحكومة الليبية نعرف ذلك جيدا وندعم قواتنا المسلحة التي ستنتصر باذن الله.

س/ ما هى خطة الحكومة فى حالة فشل مؤتمر جينيف ؟



ج/ مؤتمر جينف نعرف أنه ولد ميتا لان مكوناته غير منطقية، فكيف يتحاور من يحارب من أجل ليبيا مع من باع ليبيا لتركيا وغيرها.

س/ كيف تري زيارة أمير قطر الأخيرة الي تركيا ؟



ج/ أمير قطر هو ابن من تآمر على ليبيا وخطط للاستيلاء على ثرواتها، وكلاهما لديه طموحات في الثروات الليبية ولن ينتصر، على الرغم من تحالفه مع أردوغان الذي يدعي أنه زعيم اسلامي والإسلام منه براء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية