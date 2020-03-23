العباني: ندين الهجمات التركية على ترهونة

أعرب عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، عن ادانته للهجمات الصاروخية التي تتعرض لها مدينة ترهونة.

وقال العباني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نحن أهالي وسكان ترهونة المجاهدة، ندين ونستهجن الهجمات الصاروخية على مدينتنا الآمنة من قبل الهمج التركي والمرتزقة الداعمة لمليشيات السراج، إن ذلك لن يثنينا على الجهاد، بل يزيدنا إصرارا على محاربة الإرهاب وتطهير بلادنا من الرجس والخبث للثيارات الإخوانية الفاسدة، وترهونة البطولة لن تهدأ ما دام إرهابي واحد يدنس أرض مدن وقرى ليبيا الحبيبة، وحي على الجهاد”، على تعبيره.