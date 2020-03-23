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العباني: ندين الهجمات التركية على ترهونة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، عن ادانته للهجمات الصاروخية التي تتعرض لها مدينة ترهونة.

وقال العباني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نحن أهالي وسكان ترهونة المجاهدة، ندين ونستهجن الهجمات الصاروخية على مدينتنا الآمنة من قبل الهمج التركي والمرتزقة الداعمة لمليشيات السراج، إن ذلك لن يثنينا على الجهاد، بل يزيدنا إصرارا على محاربة الإرهاب وتطهير بلادنا من الرجس والخبث للثيارات الإخوانية الفاسدة، وترهونة البطولة لن تهدأ ما دام إرهابي واحد يدنس أرض مدن وقرى ليبيا الحبيبة، وحي على الجهاد”، على تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لو في البلاد جيش حقيقي وليس جيش للدعايه فقط للأستعراف عبر الشاشات لكان ضرب بالهدنه عرض الحائط ،فالهدنه مؤامره المراد منها من قِبْل الدول الاستعماريه القديمه تكبيل الجيش النظامي ومنح الفرصه للمليشيات للاستقواء بتركيا لاحداث توازن في مجابهة الجيش فعلي المؤيد للجيش الخروج الي الشوارع مطالبين الجيش بالتنصل من الهدنه نهائيا فماعادش ينفع في البائد ترقيع ولا في صاحب السؤ أسكات خلاص فلتكن حرب حقيقيه اذا كان في مره المليشيات تنتهك في الهدنه والجيش يرد علي أستحياء فما يمنع الجيش من التنصل من الهدنه وأعلان الحرب بحجة ان الطرف الآخر لم يلتزم بها ولم يعد يجدي نفعا الأستمرار في الهدنه

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