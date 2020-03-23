الخارجية الليبية تدعو المواطنين العالقين بالخارج إلى التواصل معها

بنغازي 23 مارس 2020 (وال) – دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المواطنين الليبيين العالقين في الدول العربية والأوروبية والآسيوية التواصل معها لتقديم المساعدة لها.

وفي بيان لها، اليوم الإثنين، دعت الوزارة المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التواصل بالإدارات المعنية عن طريق رابط لتعبئة استمارة معلومات عنهم.

وتشمل المساعدات التي تقدمها الوزارة تغطية نفقات السكن والمصروفات اليومية، وتوفير مستلزمات وقائية من فيروس كورونا.

لكيفية التواصل الرجاء الضغط على هذا الرابط

https://app.mofaicly.com/AppRegistration.aspx?fbclid=IwAR2rjo9Brcurcoit_pNd_zI0nZ99nH2ub1TYflXNyV4OX3S1z44aMrm_4k4

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال