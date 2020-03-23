ليبيا: تجدد الاشتباكات في جنوب طرابلس وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة

تجددت الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية طرابلس الإثنين بين قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية في منطقتي عين زارة والهيرة.

تبادل طرفا النزاع الليبي مرة أخرى الاتهامات بخرق الهدنة التي وافقا عليها وكانت دعت إليها الأمم المتحدة وعدة دول للتفرغ إلى مواجهة خطر فيروس كورونا.

واتهم المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو في بيان صحافي الإثنين قوات المشير خليفة حفتر بقصف منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس “عشوائيا” ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقال قنونو إن “قواتنا ترد بقوة على مصادر النيران”، ولفت إلى أن قوات المشير حفتر “تحاول التسلل نحو محوري الهيرة وعين زارة”.

أما من الجهة المقابلة، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية (قوات حفتر) اللواء أحمد المسماري أن قوات حكومة الوفاق خرقت وقف إطلاق النار بقصف مواقع لقوات حفتر.

وأشار في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إلى أن قوات حكومة الوفاق “تخترق الهدنة في منطقة الهيرة جنوب طرابلس وتقصف مواقع قواتنا بالمدفعية”.

وكانت السلطات في شرق وغرب ليبيا قد اتخذت قرارات لمواجهة خطر فيروس كورونا، أهمها إغلاق المنافذ البرية والبحرية ثلاثة أسابيع وتعطيل الدراسة حتى نهاية الشهر الجاري وفرض حظر تجول لمدة 12 ساعة يوميا.

ورحبت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وقوات المشير خليفة حفتر بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار “لدواع إنسانية” لمواجهة خطر تفشي كورونا في ليبيا.

ودعت الأمم المتحدة بالإضافة إلى دول غربية وعربية الأسبوع الماضي طرفي النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد.

ورغم القبول بوقف إطلاق النار، إلا أن دوي المدافع والانفجارات سمع بوضوح في أنحاء عديدة من العاصمة طرابلس السبت، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس السبت في بيان بـ”الردود الإيجابية” التي تلقاها من طرفي النزاع.

ولغاية الآن، تؤكد حكومة الوفاق الوطني، و”الحكومة المؤقتة” التي تحكم شرق البلاد ولا تحظى باعتراف دولي، عدم تسجيل أي إصابات بكوفيد-19.

يذكر أن قوات موالية للمشير حفتر تشن هجوما منذ نحو عام في محاولة للسيطرة على طرابلس.

فرانس24/أ ف ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24