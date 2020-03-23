بعد تسجيل الإصابة في كافة الدول المجاورة.. كورونا يحاصر ليبيا

طرابلس-العنوان

لم تسجل ليبيا حتى اليوم الاثنين، أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم فحص 59 حالة اشتباه وحجر 72 حالة مشتبه فيها بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ليبيا قامت بعدة إجراءات احترازية لمواجهة منع انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت الخميس الماضي في تطبيق حظر التجول، المحدد من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا من كل يوم وإلى حين إشعار آخر، في كامل المناطق التابعة للحكومة الليبية، وفق قراري وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وتبع تطبيق حظر التجول في مناطق شرق البلاد حظر آخر فرضته حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس والذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا، كل ذلك يأتي في إطار منع تفشي فيروس كورونا.

ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس ولكنها تبقى محاصرة بفيروس كورونا بعد تسجيل الإصابة به في كافة الدول المجاورة لها، حيث سجلت مصر التي تعد أعلى الدول المجاورة لليبيا إصابة 327 حالة ووفاة 14 حالة في حين سجلت شفاء 56 حالة.

وفي السودان المجاورة لليبيا تم تأكيد إصابة حالتين ووفاة حالة واحدة، في حين سجلت تشاد إصابة واحدة حتى الآن، أما النيجر سجلت إصابة حالتين اثنين.

في حين تعد الجزائر ثاني أعلى الدول المجاورة لليبيا تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت إصابة 201 حالة ووفاة 17 حالة في حين سجلت شفاء 65 حالة فقط.

أما تونس سجلت 75 حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 3 حالات، في حين سجلت شفاء حالة واحدة.