الموارد المائية تدعو للتوقف عن هدر المياه

‏دعت كل من الهيئة العامة للموارد المائية في ليبيا، ومنظمة اليونيسف، جميع أبناء الشعب الليبي لمواجهة أثر التغير المناخي على ندرة الموارد المائية بالتوقف عن هدر المياه.

وقالت الهيئة والمنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إنه من الضروري غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن ليبيا تعد من بين البلدان التي تعاني من ندرة المياه حيث يبلغ متوسط حصة المياه المتجددة فيها حوالي 106 متر مكعب للشخص الواحد في السنة، أي عُشر الحد المسموح به دوليًا وهو 1000.