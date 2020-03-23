طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الاربعاء.. منخفض صحراوي جديد

توقع خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة جوية أن يكون الطقس مائل للاعتدال هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا باستثناء أقصى مناطق الجنوب الشرقي (مدينة الكفرة)وما جاورها حيث مازالت تتأثر برياح نشطة مثيرة للأتربة هذا اليوم وتتحسن تدريجيا من المساء ويوم الغد.

وأفادت النشرة الجوية أنه من المتوقع أن تتاثر مناطق غرب ليبيا بداية من مساء يوم الغد بمنخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة تصل سرعتها إلى (60)كلم/ساعة مثيرة للأتربة وتسبب هبوط في الرؤية الأفقية واضطراب في حالة البحر مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة ويشمل تأثير المنخفض يوم الأربعاء مناطق شرق ليبيا حيث من المتعارف عليه كثرة نشاط هذه المنخفضات الصحراوية في مثل هذه الفترة من السنة.

وبحسب النشرة، فتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين (17 – 23 ) مْ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين (27 – 33 ) مْ تصل اليوم إلى (36) مْ على الكفرة. وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الخميس على شمال غرب ليبيا.

تحذير بحري

وحذر المركز من ريح شرش نشط هدا اليوم علي ساحل الجبل الاخضر تصل سرعته إلى (25) عقدة.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الاثنين الموافق 2020/03/23 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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