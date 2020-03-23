كورونا يوحّد “قلوب” الليبيين وجهودهم

إجراءات عدة اتخذتها الحكومتان في ليبيا للوقاية من فيروس كورونا إذ اتحدت جل القرارات من كليهما بداية من إيقاف الدراسة وحظر تجول وإلغاء التجمعات وإغلاق الأسواق ومنع الصلاة في المساجد وفرض إجراءات السلامة الصحية على الأفراد والجهات العامة والخاصة وأصحاب المحال التجارية التي تستوجب التعامل المباشر مع الجمهور مثل المخابز وصالونات الحلاقة ومحطات الوقود وغيرها.

وتماشيا مع وضع الاستنفار الذي تعيشه البلاد، قامت عناصر الحرس البلدي بإجراء جولات تفتيشية في كل المدن الليبية للكشف على إجراءات السلامة المتبعة، كما كشفت على أوضاع العمالة الوافدة في عدد من المدن، وأوقفت حالة المضاربة بالأسعار التي قام بها تجار الأزمات.

من جانبها قامت جهات عدة بـ عمليات تعقيم ورش للأماكن العامة والشوارع والعيادات والمجمعات الصحية والدوائر الحكومية في عموم البلاد، بينما أطلقت جهات أخرى حملات للوقاية ووزعت مطويات توعوية وكمامات وقفازات، بينها مبادرات فردية نابعة عن روح المسؤولية تجاه البلاد.

وعمدت الجهات الأمنية بالتنسيق مع البلديات إلى فرض حظر التجول للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين،كما قامت المستشفيات بتنظيم ورش عمل ومحاضرات تدريبية للتعريف بالفيروس وتجهيز كوادرها للتعامل مع الحالات المصابة كما قام عدد من المستشفيات بتجهيز غرف عزل وتحديد أدوار الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

جهود حثيثة تتواصل بشكل يومي على كل الأصعدة وتكاتف من الجميع وكل ذلك حرصا منهم على اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية من الفيروس المستجد ومجابهته.

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