مدير أمن البيضاء يتفقّد دوريات مراقبة حظر التجول

قام مدير مديرية أمن البيضاء العميد خالد عبد العزيز البسطة بجولة تفقدية ليلية داخل شوارع مدينة البيضاء.

وتابع البسطة من خلال الدوريات في مختلف الطرقات عملية تطبيق الحظر تنفيذا لقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية والذي يقضي بحظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحا.

وحث البسطة كافة رجال مديرية أمن البيضاء الموجودين في كل الطرقات داخل المدينة وخارجها على ضرورة تطبيق قانون الحظر وفرض العقوبة على المخالفين من حجز المركبة وغيرها من العقوبات الرادعة لخرق هذا الحظر.

كما طالب مدير الأمن المواطنين القاطنين داخل المدينة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق الحظر المفروض من أجل سلامتهم وحرصا على أرواحهم.

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