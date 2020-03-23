اخبار ليبيا الان

إجلاء 11 تونسيا علقوا في معبر وازن الحدودي مع ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت السلطات التونسية بالتنسيق مع نظيرتها الليبية بإجلاء 11 تونسيا أمس الأحد علقوا في معبر وازن الحدودي إثر منع الحركة من الاتجاهين.

وقد تكفلت وحدات الأمن في مدينة تطاوين بتأمين إقامتهم بالحجر الصحي وقد أكد المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج في تطاوين البشير الصالح لإذاعة موزاييك التونسية تواصل المساعي لإجلاء 11 تونسيين آخرين وصلوا اليوم السبت إلى معبر وازن الحدودي.

ويشهد المعبر الحدودي أزمة على الجانبين الليبي والتونسي إثر تزامن قرار إغلاقه مع وجود مسافرين قاصدين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك