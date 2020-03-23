قوة من اللواء 106 تشرف على تأمين منفذ أمساعد لمنع دخول وخروج المواطنين

أمساعد 23 مارس 2020 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تحرك قوة من اللواء 106 المجحفل نحو منفذ أمساعد البري، للإشراف على تطبيق منع دخول وخروج المواطنين عبر المنفذ حفظاً على سلامتهم.

وقالت الشعبة، بناءً على تعليمات وقرارات القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا المشكلة من قبل القيادة العامة، تحركت سرية تابعة للواء 106 المجحفل بعد إتمام كامل الجاهزية الوقائية لأفرادها إلى منفذ المساعد البري، وذلك لتطبيق منع دخول وخروج المواطنين عبر المنفذ حفظاً على سلامتهم.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها في فيسبوك أمس الأحد، أن السرية ستشرف على تنظيم حركة دخول البضائع وتعقيمها بناءً على الإرشادات الوقائية التي يشرف عليه الطاقم الطبي المرافق للسرية. (وال – أمساعد)

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