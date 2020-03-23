«مكافحة الأمراض» يدشن موقعا إلكترونيا خاص بأخبار «كورونا»

دشن المركز الوطني لمكافحة الأمراض موقعا إلكترونيا لمتابعة إحصائيات فيروس كورونا المستجد في ليبيا، وآخر أخبار الوباء.

وأظهرت إحصائية منشورة على الموقع اشتباه المركز في 59 حالة جميعها جاءت سلبية. لمتابعة الموقع اضغط هنا

وكانت عدد من المجالس البلدية قد نفت تسجيل أي إصابات بالفيروس، مطالبة باستقاء المعلومات من المركز الوطني، الذي يصدر نشرة مستمرة بشأن حالات الاشتباه بالفيروس.

وأمس كشفت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق عن تواصل فريق من 5 خبراء صينيين مع مركز مكافحة الأمراض لمعاونتهم فيما يتعلق بالوباء.

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