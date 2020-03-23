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بركان الغضب: قتلى مدنيين في قصف عين زارة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، اليوم الاثنين، سقوط قتلى مدنيين إثر سقوط قذائف على منزلهم بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وقالت غرفة عمليات بركان الغضب عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مقتل السيدة لطفية عبدالقادر بالراشد 42 سنة، وابن اختها سالم فرج السماح 55 سنة، جراء سقوط قذائف أطلقها حفتر على منزلهم بمنطقة عين زارة، وبذلك يصل عدد الضحايا إلى 5 قتلى و 6 جرحى منذ الإعلان الخادع للناطق باسم حفتر عن وقف كاذب لإطلاق النار”، بحسب تعبيرها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كذبتم بابركان الكذب فالجيش الوطنى اعلن ان لديه جثث اربع جنود اتراك ومرتزق تركى فهل هؤلاء مدنيين يامتدنيين خلقيا من شر ما خلق وعلى الجيش الوطنى ان يستمر فى تحرير طرابلس مهما كان الثمن

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