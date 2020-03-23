والد سلمان العبيدي يُعالَج في اسطنبول على حساب الوفاق

يبدو أنَّ تركيا تبذل أي جهدٍ لتحاول إخفاء دعمها للإرهاب والإرهابيين أو من هم مرتطبون بتلك التنظيمات الإرهابية، وعلى شاكلتها حكومة الوفاق فمن إيوائها وعلاجها لأبرز قادة تنظيم داعش وغيرها، تكشف مصادر بريطانية اليوم أن والد مفجر مانشستر أرينا في إسطنبول يتلقى العلاج على حساب حكومة الوفاق.

صحيفة ديلي تلغراف كشفت نقلاً عن مصادرها أن رمضان العبيدي، الذي اعتقلته جهات أمنية في طرابلس عام 2017 بعد ساعات فقط من إصراره على أن نجله سلمان لم يكن وراء التفجير الانتحاري في المملكة المتحدة، كان يزور إسطنبول للعلاج بانتظام ورغم تعاون الوفاق مع الحكومة البريطانية إلا أن المصادر كشفت دفع تكاليف علاجه كموظف مدني من الحكومة.

الوالد عاد إلى ليبيا من المملكة المتحدة عام 2011 وأطلق سراحه من قبل قوة الردع في طرابلس بهدوء دون الإعلان عن سبب اعتقاله أو سبب إطلاق سراحه وتوارى عن الأنظار لسنوات، ومع ذلك تم تعقب الأب من قبل مصدر ليبي أخبر صحيفة The Telegraph هي أيضاً أنه يزور مستشفى إسطنبول بشكل متردد لأسباب غير معروفة.

رؤية رمضان العبيدي تأتي في الوقت الذي يواجه فيه ابنه هاشم إدانة في 22 تهمة بالقتل والتآمر في عملية إرهابية مع أخيه سلمان الذي انتشلت جثته من موقع الحادث الإرهابي ، ويواجه هاشم الآن عقوبة السجن الإلزامي مدى الحياة عندما يحكم عليه القاضي جيريمي بيكر خلال الأسابيع المقبلة

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