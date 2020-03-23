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مصلحة المطارات تطلق حملة من أجل صحتك

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت مصلحة المطارات، اليوم الاثنين، اطلاق حملة توعوية تحت شعار #من_أجل_صحتك وكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واوضح المكتب الإعلامي للمصلحة، أنه تم  تم توزيع مطويات في وسط مدينة البيضاء وشوارعها شارحة للاجراءات الإحترازية الواجب اتباعها، لافتا إلى أن هذه الحملة تأتي استكمالا للحملات التوعوية التي تقوم بها المصلحة عن طريق مكتب الأمن والسلامة للمطارات التابعة من توفير المواد اللازمة للوقاية من كمامات وقفازات طبية ومطهر طبي مع المنشورات التوعوية للمطارات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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