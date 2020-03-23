مشايخ ترهونة: ندين القصف الأعمى للمدنيين بالمدينة.. وعلى القيادة العامة إنهاء الميليشيات التي لا تعرف عهدا ولاذمة

ليبيا – دان مجلس مشايخ وأعيان مدينة ترهونة في بيان له اليوم الاثنين تعرض المدنيين في مدينة ترهونة فجر اليوم لقصف صاروخي أعمى ، متهماً مسلحي الوفاق بالوقوف وراء هذا القصف وضربهم لكل الأعراف والمواثيق الدولية وإحترام مبدأ وقف إطلاق النار في ليبيا .

مجلس مشايخ وأعيان ترهونة أضاف في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن في هذا الوقت الاستثنائي تظهر حقيقة مزاعم الدولة المدنية التي يرفع شعارها “الحشد الميليشياوي” الذي أفزع وأرهب الآمنين .

وتابع المجلس في بيانه :” إن مجلس مشايخ ترهونة وهو يصدر هذا البيان فإنه يحمل المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي متمثلا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمماطلتها في معالجة الملف الليبي، وكيلها بمكيالين في إيصال الصورة واضحة للجهات الدولية المسؤولة على حفظ السلم والأمن في العالم بأسره”.

وطالب البيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى ضرورة العمل على إنهاء المليشيات التي لا تعرف عهداً ولا ذمة في أمن وسلامة وراحة الليبيين.

وأضاف :” إن قبائل ترهونة المجاهدة بقدر ما تستهجن وتدين هذا العمل الجبان فإنها تدرك أن المليشيات لا يمكن أن تكون إلا هكذا .. فهذا العمل وغيره من الأعمال المشابهة هو من الخصائص الأساسية في أخلاق المليشيات ومنهجهم في الحياة”.

وأشار البيان إلى أن هذا القصف يأتي في الوقت الذي يتضرعون فيه لله سبحانه وتعالى أن يحفظ ليبيا وأهلها من الفيروس الوبائي الذي يجتاح العالم بشكل مرعب (فيروس كورونا)، ولما يعانيه المواطن الليبي من ضنك في العيش، وانعدام في الإمكانيات الضرورية في الخدمات الصحية، والدعوة إلى توجيه الجهود لمكافحة هذا الوباء القاتل.

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