فريق التوعية والتثقيف التابع للهلال الأحمر الليبي بقمينس يباشر مهامه التوعوية

المقرون 22 مارس 2020 (وال) – رافقت وكالة الأنباء الليبية فريق التوعية والتثقيف التابع للهلال الاحمر الليبي ببلدية قمينس أثناء زيارته لمركز شرطة المقرون ونقطة تفتيش المقرون وبوابة جروثة مساء أمس الأحد .

وتأتي هذه الزيارة في إطار التوعية بمخاطر فايروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع الموقوفين ومن يشتبه في إصابته بفايروس كورونا المستجد عن طريق القاء محاضرات توعوية بعد عملية التعقيم والتطهير .

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية، قال عضو فريق التوعية والتثقيف التابع للهلال الاحمر الليبي وليد المشيطي إن هذه الحملة تستهدف بالدرجة الأولى مراكز الشرطة ونقاط التفتيش والبوابات الأمنية ببلدية قمينس، وذلك لأن طبيعة عملها تستدعي الاتصال المباشر وكونها خارج خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة الليبية في مواجهة فايروس كورونا المستجد والذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباءً عالميا .

المشيطي لفت إلى ضرورة اتباع التعليمات الوقائية والتي تضمن سلامة المواطنين من هذا الوباء .

واضاف أن زيارات الفريق التطوعي، تضمنت محاضرة توعوية للتعريف بوباء كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع الموقوفين ومع للمواطنين على البوابات الأمنية ونقاط التفتيش مؤكدا ان الفريق سيزور جميع الاقسام بمديرية امن قمينس ومحلات المواد الغذائية والخضروات والمخابز وصالونات الحلاقة .

يشار إلى أن الهلال الأحمر الليبي نسق مع شعبة الهلال ببلدية قمينس ومكتب الرقطة وجهاز الاسعاف والطوارئ بمستشفى قمينس القروي لأنشاء فريق عمل توعوي وتثقيفي يستهدف المؤسسات التي تستثنى من العطلة التي اقرتها الحكومة وذلك لأن طبيعة عملها تلزم ذلك كوزارتي الداخلية والصحة إضافة الى جهاز الحرس البلدي . ( وال – المقرون) ع م

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