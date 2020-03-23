مكافحة الأمراض يعلن خلو مشتبهين جديدين من كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم (11) أنه تسلم بلاغ لحالتين يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا .

وأوضح المركز في بيانه أمس الأحد أنه وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج التحليل سالبة، وأن الحالتين خالية من مرض الكورونا المستجد .

وأشار المركز إلى أن الحالات كانت حالة اشتباه من مستشفى أبو ستة و حالة بمستشفى طرابلس المركزي محولة من مصحة الخليل.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن حتى الآن نتائج الكشف عن 37 عينه منذ بداية الأزمة كانت حالات اشتباه لم يسجل خلالها أي حاله إيجابية، إضافة إلى وضعه 50 حالة في الحجر الصحي وهي ” حالات اشتباه “.

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