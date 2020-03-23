توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

طرابلس-العنوان

يطرأ تحسن ملحوظ في حالة الطقس، اليوم الاثنين، في كافة المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في البلاد؛ نتيجة لتراجع سرعة الرياح مقارنة بالأيام الماضية.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية سيتواصل تأثر الجزء الشرقي من البلاد بمنخفض جوي يجلب تيارات غربية نشطة قد تعمل على إثارة الغبار والأتربة خصوصاً بالدواخل.

وتشهد درجات الحرارة في النهار تراجعا بمناطق الشمال الغربي والشرقي وخليج سرت بالإضافة إلى الوسط، ومع تكاثر للسحب خصوصاً بالشمال الغربي، في حين تبقى الحرارة مرتفعة نسبياً بأقصى الشرق والجنوب.

بينما تكون حالة البحر قليل الاضطراب بعموم الساحل وارتفاع الموج يتراوح من 0.75 إلى 1.25 متر، ومن المتوقع ان تثأتر مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي يوم الثلاثاء بمنخفض جوي صحراوي يؤدي الي تقلبات جوية.