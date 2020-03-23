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عاجل| بدأً من الإربعاء.. الداخلية تقرر حظر التجول طيلة الـ 24 ساعة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان قرر وزير الداخلية بالحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، أن يكون حظر التجول طيلة الـ 24 ساعة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق للثالث من شهر أبريل المقبل، وذلك في كامل المناطق التابعة للحكومة الليبية، كإجراء احترازي لمواجهة ومنع انتشار وباء فيروس كورونا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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