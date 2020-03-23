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“أنا متطوع”.. حملة شبابية لتعقيم مرافق أوباري

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من أجل الوقاية من فيروس كورونا ومجابهته والحد من انتشاره باشر فريق أنا متطوع بتعقيم عدد من أماكن التجمع في أوباري لتطهيرها وتعقيمها تحسبا لمنع تسلل فيروس كورونا إلى المدينة.

وشملت الحملة رش مواد مطهرة في مكاتب المجلس البلدي والمصارف وبعض مرافق الدولة والشارع الرئيسي في وسط المدينة.

وطلب رئيس لجنة الوقاية من فيروس كورونا سالم الجرماوي من جميع المواطنين الالتزام بالاشتراطات الصحية وحظر التجوال ضمن الساعات المحددة.

مجهودات كبيرة للشباب من أجل الحد من انتشار هذا الوباء تستوجب استجابة من الأهالي والمواطنين لهذه التعليمات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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