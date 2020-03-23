“أنا متطوع”.. حملة شبابية لتعقيم مرافق أوباري

من أجل الوقاية من فيروس كورونا ومجابهته والحد من انتشاره باشر فريق أنا متطوع بتعقيم عدد من أماكن التجمع في أوباري لتطهيرها وتعقيمها تحسبا لمنع تسلل فيروس كورونا إلى المدينة.

وشملت الحملة رش مواد مطهرة في مكاتب المجلس البلدي والمصارف وبعض مرافق الدولة والشارع الرئيسي في وسط المدينة.

وطلب رئيس لجنة الوقاية من فيروس كورونا سالم الجرماوي من جميع المواطنين الالتزام بالاشتراطات الصحية وحظر التجوال ضمن الساعات المحددة.

مجهودات كبيرة للشباب من أجل الحد من انتشار هذا الوباء تستوجب استجابة من الأهالي والمواطنين لهذه التعليمات.

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