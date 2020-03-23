العامة للاتصالات تبحث تخفيض أسعار الإنترنت والزيادة المجانية خدمة للمواطن

عقد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والتقنية والمعلوماتية بالحكومة الليبية سالم الدرسي أمس اجتماعا مع رؤساء الشركات التابعة للقطاع وشركات الإنترنت الخاصة.

وحسب إدارة الاعلام والعلاقات العامة بالهيئة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة آلية مواكبة إجراءات الحكومة الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا المستجد، ودور قطاع الاتصالات في مساعدة المواطنين للاستمرار في ساعات الحجر في البيوت، حيث تم بحث مدى إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت والسماح بالزيادة المجانية للإنترنت وخدمة المواطن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في مجابهة فيروس كورونا المستجد .

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