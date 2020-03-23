حكومة بنغازي تفرض حظر تجوال لمواجهة فيروس كورونا

أصدرت الحكومة الليبية المنعقدة في شرقي البلاد، مساء اليوم الاثنين، قرارا بفرض حظر للتجوال، وسط جملة من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الليبية، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، إن حظر التجوال سيكون بداية من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة الموافق 3 أبريل/ نيسان، كإجراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأشارت وزارة داخلية حكومة شرق ليبيا إن حظر التجوال سيكون طيلة الـ24 ساعة، وفي كامل المناطق التابعة للحكومة الليبية.

وقال وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إن ذلك الإجراء احترازي لمواجهة ومنع انتشار وباء فيروس كورونا.

وكانت رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، باستجابة الأطراف الليبية المتنازعة للدعوات الدولية لوقف القتال للأسباب إنسانية داعية جميع الأطراف بالتفعيل الفوري.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا خلال بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه إن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب باستجابة كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لنداءات وقف القتال لأهداف إنسانية”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، قد أعربت، عن ترحيبها بالدعوة الدولية للوقف الإنساني للأعمال القتالية في البلاد من أجل التصدي لوباء كورونا المستجد.

وأكدت حكومة الوفاق “التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين وينص على جملة مقررات من بينها وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وما زلنا حريصين على وقف إطلاق النار”.

ودعت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إضافة إلى وزارة الخارجية التونسية جميع أطراف النزاع الليبي إلى وقف فوري وإنساني للقتال لتمكين السلطات الصحية من الاستجابة للتحديات التي يشكلها تفشي فيروس كورونا المستجد.