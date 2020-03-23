تلقّت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن طريق وزارة الخارجية عرضًا مقدّمًا من نظيرتها بدولة الصيـن بشأن إقامة برنامج تدريبي دولي لتعريف الخبراء في ليبيا بالبروتوكولات التي استخدمتها الصين في تشخيص وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن البرنامج التدريبي الذي سيجرى باستخدام تقنيات التدريب عن بُعد يعطي تعريفًا بالطرق التي اتبعتها دولة الصين في التعامل مع تفشي جائحة كورونا إلى جانب طرق التعامل مع انسداد الممرات التنفسية خلال مرحلة العدوى، ويمنح أيضًا تعريفًا بالحالات الحادة .

كما يسمح البرنامج التدريبي بإقامة حلقات نقاش وتبادل الأسئلة بين المحاضرين والمتدربين .

من جانبه ذكر مدير مكتب الوكيل العام «محمود بن محمود» أن الوزارة أحالت عرض وزارة الصحة الصينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لترشيح خبراء لتلقي البرنامج التدريبي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج كان قد بعث كتابًا رسميًا إلى رئيس دولة الصين عبر وزارة الخارجية طلب فيه الاستعانة بخبراء في كيفية التعامل مع فيروس «كورونا المستجد»

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