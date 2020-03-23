السفير الأميركي: نحاول إقناع الأطراف الليبية بالتفاوض لحل الأزمة

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن بلاده تحاول إقناع الأطراف الليبية بالتفاوض لحل الأزمة القائمة في البلاد، مؤكدا عمل واشنطن على دعم تسوية تفاوضية.

جاء ذلك في تصريح نقلته السفارة الأميركية اليوم الاثنين من حوار أجراه نورلاند مع جريدة “ذا آراب ويكلي”.

كانت السفارة الأميركية دعت الخميس الماضي إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وهو ما تم الإعلان عنه السبت الماضي بموافقة قوات القيادة العامة وقبلها حكومة الوفاق على هدنة إنسانية من أجل محاربة وباء كورونا المستجد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا