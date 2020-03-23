صحة الوفاق تجهز موقعًا آخر بزوارة لعزل المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنها ستتسلم موقعا ثانٍ خلال المدة القادمة، يجري تجهيزه بمدينة زوارة لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبين المكتب الإعلامي بالوزارة أن الموقع يتكون من ( 6 ) غرف للعزل الصحي وغرفة عناية فائقة بسعة سريرين تقع جميعها داخل مبنى منفصل فيما جرى تجهيز اربعة عشر غرفة للحجر الصحي في مبنى آخر.

وكما يحوي المبنى ثلاث معامل تحليل وعيادات كشف وغرفة أشعة ومبنى إداري، كما جرى تجهيز كل غرفة من غرف العزل والحجر الصحي بدورة مياه خاصة.

يذكر أن وزارة الصحة شرعت في تجهيز مواقع للعزل والحجر الصحي بعد الاتفاق الذي جرى في الـ26 من فبراير الماضي بين وكيل الوزارة الصحة محمد هيثم ورئيس جهاز الطب العسكري على تأمين مواقع العزل، حيث تم إبرام عقود لعدد من الشركات لتجهيز المواقع في 6 مدن تقع فيها أو تقرُب منها منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية .

وذكرت وزارة الصحة انها تمتلك في الوقت الحالي غرفَ عزلٍ متنقلة سيجري استخدامها في حال ثبوت إصابة أي حالة بفيروس كورونا المستجد.