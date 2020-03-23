دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بتعليق كافة الاجتماعات بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات لحين انفراج الأزمة بسلام

بنغازي 23 مارس 2020 (وال)- أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، تعليماته بتعليق كافة الاجتماعات بديوان مجلس الوزراء، وكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، لحين انفراج الأزمة بسلام.

هذا وجاءت تعليمات دولة الرئيس، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الجديدة، لمنع وصول فيروس “كورونا” إلى ليبيا.

كما تأتي تعليمات دولته الجديدة؛ ضمن سلسلة التعليمات التي أصدرها لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة المعنية بإدارة الأزمة الصحية الحالية. (وال- بنغازي) ر ت

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