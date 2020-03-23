الولايات المتحدة: نحاول إقناع جميع الأطراف في ليبيا بالتفاوض
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
23 March, 2020
أكد سفير الولايات المتحدة بطرابلس ريتشارد نورلاند أن بلاده تتعامل مع جميع الأطراف في ليبيا وتحاول إقناعها بالتفاوض.
ونقلت السفارة الأمريكية في تتغريدة لها بموقع “تويتر” عن نورلاند قوله لجريدة “ذا آراب ويكلي” إن “سياسة الولايات المتحدة هي العمل مع جميع الأطراف في ليبيا لدعم تسوية تفاوضية للصراع” مضيفا “نحن نتعامل مع جميع الأطراف، ونحاول إقناعهم بالتفاوض” .
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