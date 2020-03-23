أكد سفير الولايات المتحدة بطرابلس ريتشارد نورلاند أن بلاده تتعامل مع جميع الأطراف في ليبيا وتحاول إقناعها بالتفاوض.

ونقلت السفارة الأمريكية في تتغريدة لها بموقع “تويتر” عن نورلاند قوله لجريدة “ذا آراب ويكلي” إن “سياسة الولايات المتحدة هي العمل مع جميع الأطراف في ليبيا لدعم تسوية تفاوضية للصراع” مضيفا “نحن نتعامل مع جميع الأطراف، ونحاول إقناعهم بالتفاوض” .