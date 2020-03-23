عقوب يتفقد مركز العمليات والطوارئ الخاصة بمجابهة فيروس كورونا

تفقد وزير الصحة سعد عقوب مركز العمليات والطوارئ الخاص بمجابهة فيروس كورونا بمقره بمركز بنغازي الطبي.

واستمع الوزير لشرح مختصر عن إجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر والاستعدادات لتنفيذ توصيات الوزارة، إضافة إلى شرح عن مؤشرات أداء مركز عمليات الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد عقوب على تسخير جميع إمكانيات المركز وجهوده للوقاية من الفيروس حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ مشددا على ضرورة تنفيذ كافة توصيات رئيس الوزراء بالخصوص، والتنسيق مع المنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعال للتأكد من سلامة القادمين في المنافذ المختلفة، حتى بعد انتهاء الازمة الحالية، وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك موجها تعليماته لمركز عمليات الطوارئ “بأهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي.

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