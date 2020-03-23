آمر المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر يتفقد مدى تطبيق حظر التجول بشحات والبيضاء ووردامة

البيضاء-العنوان

أجرى آمر المنطقة العسكرية آمر الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الأخضر، اللواء موسى المعداني، جولة تفقدية للوقوف على مدى تطبيق المواطنين لقرار حظر التجول ببلديات البيضاء وشحات ووردامة، وللاطلاع على سير العمل التمركزات الأمنية والاستماع إلى المقترحات والمشاكل.

وشدد المعداني، العناصر الأمنية بضرورة الالتزام وتطبيق حظر التجول بقوة القانون وعدم التهاون مع أي حالات تخالف القرار.

وقال المعداني في إيجاز مصور عقب الجولة، إن الاستجابة كانت جيدة واتخذنا إجراءات قانونية صارمة ضد المواطنين المخالفين.

وأضاف، أنه بصفة عامة فإن الحظر طبق بصورة جيدة وأن العديد من المواطنين استوعبوا الموقف. وناشد المعداني المواطنين بالتقيد بالتعليمات، مشيرًا إلى أنها وضعت من أجل صحة الجميع.