التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأثنين بالسفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي غريمالدي”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس مناقشة التعاون المستمر بين البلدين في عدة مجالات من أهمها المجال الأمني ودعم وتدريب الكوادر الشرطية الليبية بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين