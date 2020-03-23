للتصدي لكورونا.. الناظوري يحذّر بش ضربات جوية ضد مهربي البشر إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

حذّر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، من أن سلاح الجو الليبي سيوجه ضربات جوية ضد مهربي البشر في حال استمرارهم بعمليات التهريب إلى داخل الأراضي الليبية.

واستهجن الناظوري، اليوم الإثنين، استمرار بعض حالات تهريب الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الجيش الوطني سيستخدم السلاح الجوي لمحاربة مهربي البشر الذين ينوون إدخال المرض إلى ليبيا.

وأكد الناظوري، أن أي شخص مهرب للبشر سيتم القبض عليه سيواجه عقوبات مشددة، كونه يهدد الأمن القومي.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها القيادة العامة للجيش الوطني والحكومة الليبية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وعدم وصوله إلى ليبيا.

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