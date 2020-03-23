المسماري: المليشيات الإرهابية تخترق الهدنة في منطقة الهيرة جنوبي طرابلس

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن المليشيات الإرهابية تخترق الهدنة في منطقة الهيرة جنوبي طرابلس.

وأضاف المسماري في منشور أمس على صفحته بموقع فيسبوك أن المليشيات بدأت بقصف مواقع وحدات القوات المسلحة بالمدفعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا