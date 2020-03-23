خضوع أطباء بالصحة العامة لدورة تدريبية مكثفة ببنغازي استعدادًا لفيروس كورونا

بنغازي-العنوان

يخضع 85 طبيب صحة عامة تخصص مكافحة العدوى إلى دورة تدريبية مكثفة هذه الأيام بمركز بنغازي الطبي كخطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، الطبيبة سعدة بوليفة، “حاليا يخضع عدد الفريق من أطباء صحة عامة تخصص مكافحة العدوى، لدورة تدريبية لتجهيزهم للعمل داخل اقسام العنايات”.

وأوضحت بوليفة، أن عدد الفريق البالغ 85 طبيب صحة عامة، تم ضمه رسميا إلى اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا. وأشارت إلى أن أطباء الصحة العامة تخصص مكافحة العدوى، هم خط الدفاع الأول داخل أي مرفق طبي، في حال ظهور المرض.

وأضافت، “سيخضع جزء من الفريق لدورة متقدمة في تعقيم غرف العنايات والممرات التابعة لها وتعقيم أجهزة التنفس والأسرة وغرف العزل”. وأشارت بوليفة، إلى افتتاح وتشغيل المعمل التابع لقسم التعقيم بالمركز الطبي، بعد موافقة إدارة المركز.

وأشار بوليفة إلى أن الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، نظم اجتماعا في قسم التعقيم بمركز بنغازي الطبي من أجل إطلاق حملات توعية داخل المستشفيات والعيادات المجمعة.

وأضافت، أنه يجري حاليا تجهيز كميات من “الكحول” بالتعاون مع أطباء الصيدلة بالمركز، تحت إشراف مباشر من مدير إدارة الصيدلة بمركز بنغازي الطبي، الطبيبة غادة هدية.

بدورها قالت هدية، إن أطباء الصيدلة قاموا بتجهيز مادة الكحول الشخصي المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتسليمها للعاملين بالمركز بمختلف تخصصاتهم، وذلك حماية لهم من أي طارئ.