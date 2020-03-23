

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 March, 2020

عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن أمله في أن يتم تفعيل البعثة الأوروبية المكلفة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لليبيا بحلول نهاية الشهر الحالي.

وبحسب آكي جاءت تصريحات بوريل بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأوضح بوريل أن العديد من الخلافات التقنية تم حلها بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن المسالة الشائكة المتبقية تتعلق بكيفية التعامل مع المخاوف المشروعة للبعض بشأن أي إنقاذ محتمل لمهاجرين وطريقة توزيعهم.

وأعرب بوريل عن أمله أن تتم تسوية هذه المسألة خلال الأيام القليلة القادمة، وقال: “سيكون اطلاق العملية دليل حسن نية من قبل الدول الأوروبية”

وكانت الدول الأوروبية كانت تعهدت في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عقد في وقت سابق هذا العام، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.